Test Medicina, migliaia di candidati invadono Monte Sant’Angelo. “Un popolo di mammoni”

Si sono tenuti ieri i test d’ingresso alla facoltà di medicina, oltre 4000 candidati hanno preso d’assalto i cancelli della facoltà di Monte Sant’Angelo fin dalle 7 del mattino, creando assembramenti.

Sull’argomento è intervenuto anche Michele Nicolò, presidente della commissione istituita dalla Federico II: “Cerchiamo di rispettare le regole ministeriali. Gli assembramenti esterni dipendono dal fatto che siamo un popolo di mammoni e anche chi ha più di 18 anni si è fatto accompagnare dai genitori”.

Inutile riportare le dichiarazioni dei giovani aspiranti medici che, come si evince dal video di Napoli Today, sono realmente preoccupati non solo per uno dei test più ardui di tutte le facoltà, ma anche per il rischio contagio.