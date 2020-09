Temptation Island, Gennaro abbandona il falò di confronto e chiude la storia con Anna. Ma…

Sorprese, ripensamenti e colpi di scena nel viaggio dei sentimenti di “Temptation Island”, che alla fine porta al falò di confronto tra Gennaro e Anna. A scatenare la rabbia dell’imprenditore sono alcuni commenti della donna, che nel villaggio delle fidanzate lamenta una vita particolarmente noiosa fatta di privazioni, accusando soprattutto poche attenzioni economiche.

“Io non voglio il falò di confronto”, commenta inizialmente Anna, portando Gennaro alla decisione di lasciare da solo il reality. Scoperta la scelta del fidanzato, Anna cambia dunque idea e decide di accettare l’incontro. Così, dopo l’ultimo iniziale rifiuto di Gennaro, i due arrivano all’atteso faccia a faccia.

“Mi hai fatto sentire un burattino della tua vita – lo accusa Anna – dovevo essere felice se tu eri felice e triste se tu eri triste”. Immediata la reazione di Gennaro: “Non fai niente dalla mattina alla sera, che cosa fai? Qui ti sei umiliata da sola, non sei una donna perché non ti saresti comportata così”. Il confronto tra i due continua senza esclusione di colpi, fino alla decisione definitiva di Gennaro di lasciare il falò e porre dunque fine alla loro storia. “Ci credevo veramente tanto in questa storia”, commenta Anna in lacrime.

Dopo alcuni giorni, però, Gennaro chiede alla trasmissione un nuovo incontro straordinario con Anna: “Ho messo sulla bilancia tutto quello che è stato: dobbiamo venirci incontro, dobbiamo parlare, dialogare”. Bisognerà attendere la terza puntata di “Temptation Island” per scoprire l’esito del confronto.