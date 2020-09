STRADA CHIUSA ma APERTA IN PARTE? Il sopralluogo serale di Positanonews

Il tratto di strada statale 163, chiuso dall’ANAS a causa di un incendio dal km 18,300 al 18,600, rimane impercorribile. Sono varie le complicazioni che stanno rallentando l’apertura, per cui tentiamo di tenere i lettori aggiornati più e più volte al giorno, sperando assieme a voi in un’evoluzione!

Al momento la situazione, però, è quasi ironica: Delle due ”barriere” che troviamo, una verso Praiano e l’altra più avanti in direzione Positano, è stata aperta SOLO quella verso Positano. Ma qual è il ragionamento dietro questa scelta?

Analizzando la questione ambulanze, ad esempio, possiamo notare che resta impossibile raggiungere l’ospedale di competenza di Castiglione di Ravello. Per cui, in caso sfortunato di necessità, si deve raggiungere Sorrento, logicamente più lontana! Oppure, in caso di necessità nella Praiano ”oltre la barriera”, resta impossibile l’arrivo delle ambulanze di Positano!

Attendiamo con ansia un ritorno logico e sereno alla normalità!