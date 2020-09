Stasera in TV la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 26 settembre 2020, su Rai 1 torna la magia della danza con un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 largo spazio al divertimento e al talento con Tu sì que vales.

Ecco la programmazione di questa sera:

Questa sera, 26 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Su Rai 2 verrà trasmessa la terza stagione della serie S.W.A.T: Long Beach. Invece, su Rai 3 andrà in onda il film Arrivano i prof, con Claudio Bisio, Lino Guanciale e tanti altri. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film thriller Fredda è la notte e su Rai Movie ci sarà il film di guerra Tora! Tora! Tora!. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi, 26 Settembre 2020, ha in programma su Canale 5 lo show Tu sì que vales. Su Italia 1 andrà in onda il film d’animazione L’Era Glaciale 3: L’alba dei dinosauri. Infine, su Rete 4 verrà trasmesso il film poliziesco Programmato per uccidere.

Su Mediaset 20 andrà in onda il film di fantascienza Perduti nello spazio. Poi se vi piacciono i film western su Cine 34 andrà in onda Passa Sartana…è l’ombra della tua morte, con Jeff Cameron, Dennis Colt, Frank Fargas e Dino Strano. Sartana è un fuorilegge che uccide soltanto per motivi di onore. L’uomo viene assoldato dagli agenti federali per arginare le attività di alcune bande di malviventi. Il pistolero accetta e si mette sulle tracce del pericolosi criminali con l’intento di ucciderli tutti. Su Cielo, invece, ci sarà la commedia piccante La chiave, con Stefania Sandrelli, Maria Grazia Bon, Frank Finlay e Franco Branciaroli. Infine, su Tv8 andrà in onda il film drammatico Ogni cosa è segreta.