Stasera in tv “4 Hotel” di Bruno Barbieri tra la Costa di Amalfi e Sorrento

Questa sera lo chef Bruno Barbieri torna sul piccolo schermo con “4 Hotel” e una puntata d’eccezione: un tour tra i ristoranti della Costiera Amalfitana e Sorrento. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ca­na­le 108, di­gi­ta­le ter­re­stre ca­na­le 455), sem­pre di­spo­ni­bi­le on de­mand, vi­si­bi­le su Sky Go, su smart­pho­ne, ta­blet e PC, an­che in viag­gio nei Pae­si del­l’U­nio­ne Eu­ro­pea, e in strea­ming su Now Tv.

Lo avevamo anticipato durante le riprese in costiera amalfitana ad ottobre 2019. Pro­ta­go­ni­sti del quar­to epi­so­dio sono Car­men, ma­na­ger del Die­ci­Se­di­ci, un af­fit­ta­ca­me­re di lus­so nel pie­no cen­tro sto­ri­co di Amal­fi; Anna, pro­prie­ta­ria, in­sie­me alla so­rel­la Ma­nue­la, del­lo sto­ri­co Art Ho­tel Mar­mo­ra­ta, aper­to dal 1983, si­tua­to a Ra­vel­lo, a stra­piom­bo sul mare; Ales­sio ti­to­la­re, in­sie­me alla fa­mi­glia, di Vil­la Alba D’O­ro, si­tua­ta tra le col­li­ne di Amal­fi; Bar­ba­ra, pro­prie­ta­ria, in­sie­me alla mam­ma e al papà, del Re­lais Pa­laz­zo del Ba­ro­ne, tra le cam­pa­gne del­la pe­ni­so­la sor­ren­ti­na ma con una vi­sta in­di­men­ti­ca­bi­le del­la baia di Na­po­li. La lo­ca­tion per le ester­ne di Bru­no e per il ta­vo­lo del con­fron­to è Ca­stel­lo Gius­so di Vico Equen­se, an­ti­co po­de­re me­die­va­le, a stra­piom­bo sul mare con vi­sta pa­no­ra­mi­ca del­la Pe­ni­so­la Sor­ren­ti­na. Chi vincerà la sfida?

La terza stagione di ‘4 Hotel’ prevede 8 puntate (tutte registrate prima dell’emergenza coronavirus). Le diverse strutture ricettive in gara, quattro per ogni località, di diversa fascia di prezzo e categoria, si contenderanno il premio di 5.000 euro da investire nella propria attività. Una volta effettuato il check-in il giudice Barbieri, che guiderà gli albergatori nella visita ai propri competitor, avrà l’occasione di valutare e sperimentare tutti i vari aspetti degli hotel in gara: l’accoglienza, la pulizia, i servizi, la colazione. Alla fine di ogni episodio, grazie ai suoi voti – da 0 a 10 per le 4 categorie – potrà ribaltare o confermare il totale provvisorio risultante dai voti degli albergatori, per decretare il vincitore.