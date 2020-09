Stare in fila in tribunale con la mascherina con il naso scoperto…

Sorrento ( Napoli ) Questa mattina per ottenere alcune informazioni mi sono messa in fila per ben tre volte per poter accedere all’ufficio che dà notizia dell’assegnazione dei procedimenti penali a Torre Annunziata . Mentre attendevo il mio turno, tra centinia di sacchi di plastica contenenti le schede elettorali, è caduto dal primo piano una pesante scatola di cartone perfettamente sigillata, che ha sfiorato alcuni dei presenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Tutti avevamo la mascherina ma l’80 % ha lasciato il naso scoperto e nessuno si è preoccupato di richiamare la loro attenzione sul rischio che correvamo tutti noi a causa della loro negligenza. Poche le mascherine regolari ed efficaci, molte le mascherine da cinquanta centesimi che valgono quanto una mascherina all’uncinetto a maglia larga. Ho la certezza che ci stanno prendendo per i fondelli e che, con estrema goduria, collaboriamo perché la presa per i fondelli sia perfetta, completa. Dobbiamo avere cura di noi e dei nostri cari: rispettiamo tutte le regole, fingere di rispettarle non serve a nessuno; tuteliamo i piccoli: la mascherina non è stata loro imposta, ma lo sarà se noi continuiamo a fare i furbi, ad aiutare chi (negando l’esistenza del COVID, non rispettando le regole ed incitando gli altri a fare altrettanto) vuole diffondere il VIRUS per continuare a trarne profitto. profflauro