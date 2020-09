Sport, rinviato a febbraio 2021 l’Australian PGA: misure anti Covid troppo restrittive

L’Australian PGA è stato rinviato al 18-21 febbraio a causa delle forti restrizioni e delle rigidi misure anti Covid in atto nella maggior parte degli stati australiani. Il torneo era in programma per dicembre e gli organizzatori hanno spiegato che la decisione è stata presa con la speranza che il prossimo anno la situazione sia migliorata: “Questo significa che i fan avranno la possibilità di vedere l’Australian PGA Championship due volte in un anno solare, con l’edizione 2021 che verrà organizzata nello stesso anno”. Nick Dastey, direttore del torneo ha poi continuato: “Questo significa che i fan avranno la possibilità di vedere l’Australian PGA Championship due volte in un anno solare, con l’edizione 2021 che verrà organizzata nello stesso anno”. Lo stesso numero 1 della manifestazione ha poi aggiunto: “Diversamente da altri sport professionistici, il golf è un tour itinerante di settimana in settimana e oltre a giocare senza pubblico ai giocatori sarebbe stato potenzialmente richiesto di intraprendere un ulteriore periodo di quarantena prima o alla conclusione del torneo”.