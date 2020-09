Sport, finisce male un incontro di pugilato dei campionati giovanili

A Recale, in provincia di Caserta, finisce male un incontro di pugilato dei campionati giovanili. L’allenatore della palestra “Giuseppe Pizzo” è sceso dal ring ed ha aggredito gli arbitri perché in disaccordo con il loro verdetto, che ha visto il figlio perdere. Partito come una furia, l’uomo ha aggredito anche altre persone presenti sul posto. Il bilancio finale è di tre feriti gravi, finiti in ospedale. La Federazione di Pugilato ha già annunciato misure molto drastiche.