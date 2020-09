Sport, è la ciclista Marianne Vos a vincere la tappa Torre del Greco-Nola del Giro Rosa

E’ l’olandese Marianne Vos a trionfare anche nella tappa Torre del Greco-Nola del Giro Rosa, svoltasi nella giornata di oggi. La Vos è riuscita in volata a precedere un folto gruppo e ad arrivare per prima al traguardo posto nei pressi del centro commerciale Vulcano Buono. A farsi notare è stata anche la città di Torre del Greco che ha regalato un’accoglienza calorosa all’evento, organizzando una vera e propria festa degli appassionati a cui hanno preso parte centinaia di persone. Altrettanti fans hanno festeggiato le atlete incoraggiandole durante la gara lungo le strade. “Un momento entusiasmante ed avvincente quello che la nostra città ha vissuto – le parole del sindaco Palomba – trasformandosi per qualche ora, con i suoi squarci e le sue suggestioni, in cornice ideale all’interno della quale ha avuto avvio la sesta tappa del Giro d’Italia femminile. Il nome di Torre del Greco ha letteralmente fatto il giro del mondo, attraverso le immagini dei suoi luoghi riprese dalle televisioni internazionali, che hanno contribuito a rendere il profilo di un territorio e l’espressione di un popolo che, da sempre, si è distinto per gli spiccati e quasi innati valori ed ideali sportivi. Ho molto apprezzato, a tal proposito, anche il gesto di benvenuto alle cicliste, con i palloncini rosa, appositamente sistemati – lungo il tratto litoraneo – dai cittadini residenti”.