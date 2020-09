Sport, due tappe in Campania per il Giro d’Italia Femminile

E’ iniziato oggi alle 14 il 31° Giro d’Italia tutto al femminile che, quest’anno, tra le nove tappe previste, ne avrà ben due nell’entroterra campano. La prima squadra è partita oggi pomeriggio mentre le altre seguiranno alle 22 con un intervallo di tre minuti tra una squadra e l’altra. La prima tappa campana inizierà mercoledì 16 settembre e passerà per Torre del Greco e Pompei per poi proseguire verso Angri, Scafati, San Marzano sul Sarno e Sarno dove inizierà una vera e propria gara in salita a Via Bracigliano. Una volta terminata la salita si scenderà verso Castel San Giorgio nelle curve che portano a Mercato San Severino per poi raggiungere la zona avellinese con Forino, Contrada, Mercogliano, Monteforte Irpino, Sirignano, Comiziano. Il traguardo sarà nel centro di Nola dove si conclude una tappa lunga poco più di 97 km. La seconda tappa, invece, partirà da Nola giovedì 17 settembre, sarà lunga 112 km e proseguirà verso San Felice a Cancello, Santa Maria A Vico, Arienzo, Forchia, Arpaia, Paolisi, Rotondi, Montesarchio, Cervinara, Bonea, Moiano e Sant’Agata Dei Goti. Prima di arrivare a Maddaloni si proseguirà verso Caserta per poi ritornare a Maddaloni e tagliare il traguardo. L’organizzazione raccomanda agli appassionati di seguire il Giro d’italia rosa attraverso la diretta sulle reti di RAI 2 e RAI sport canale 57 per evitare il più possibile assembramenti visto l’aumento dei contagi nell’ultimo periodo.