Sport, dopo l’annuncio del Ministro Spadafora, il Tardini “apre le porte” a 1000 tifosi per Parma-Napoli

Dopo l’annuncio del Ministro dello Sport Spadafora in merito alla riapertura degli stadi, il Tardini “apre le porte” a 1000 tifosi per il match di domenica prossima, alle 12:30, tra il Parma e il Napoli. In mattinata il ministro aveva dato speranze anche ai fans del tennis informandoli che potrebbero assistere alle semifinali e alle finali degli Internazionali rispettando scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere. “Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione – le parole del ministro nell’annunciare l’apertura contingentata al pubblico negli eventi sportivi outdoor -, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi e sperando ad un presto ritorno alla normalità”.