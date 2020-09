Sport – Claudia Lai, moglie di Nainggolan, vince la battaglia contro il tumore al seno

È guarita la bellissima moglie di Radja Nainggolan, Claudia Lai, che ha dato la lieta notizia che tutti attendevano su Instagram. La giovane donna ha dichiarato di aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, diagnosticatole più di un anno fa, nel luglio del 2019. Una battaglia faticosa e sfibrante, come ben sa chiunque si sia sottoposto a cure oncologiche o abbia assistito qualcuno che è passato per questo difficile percorso. Claudia Lai, sfoggiando un’invidiabile forza, ha scelto fin dall’inizio di rendere il suo percorso pubblico, testimoniando attraverso i social le varie tappe della terapia oncologica, tra inevitabili alti e bassi. «Grazie, grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico anno di …, tra una chemio e l’altra, ha creduto in me! A chi mi ha regalato momenti di puro svago ma soprattutto a chi mi ha insegnato a credere in me stessa!», queste le sue parole.