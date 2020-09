Sport, Alex Zanardi: aggiornamento sulle sue condizioni. Parla Pancalli

Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralalimpico, ha voluto rendere noti alcuni dettagli sulle condizioni di salute attuali di Alex Zanardi, a distanza di tre mesi da quel terribile incidente fatto: “Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo. Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti, in questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni”.