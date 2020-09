Spaghetti con i polipetti alla napoletana

Napoli , Campania . Una ricetta simpatica, che vogliamo consigliare, tratta dal blog di <Luciano Pignataro.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di spaghetti (o vermicelli)

500 gr di polipetti

400 gr di pomodori pelati

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

qualche foglia di prezzemolo fresco

pepe o peperoncino piccante, a piacere

Preparazione

Lavate accuratamente i polipetti con acqua corrente.

In una padella larga e alta lasciate soffiggere nell’olio extravergine di oliva lo spicchio d’aglio e toglietelo prima che bruci.

Aggiungetevi i polipetti e aspettate per qualche minuto che cambino colore, a fuoco moderato.

Aggiungete i pomodori pelati, abbassate il fuoco e fate cuocere per circa 15-20 minuti, facendo attenzione a non farli indurire andando troppo oltre il tempo di cottura. Scolate gli spaghetti al dente e condite la pasta direttamente in padella, a fuoco spento.

Aggiungete, a piacere, qualche foglia tritata di prezzemolo fresco e del pepe macinato al momento oppure del peperoncino piccante — a seconda dei gusti.

Vini abbinati: Piedirosso dei Campi Flegrei o del Vesuvio