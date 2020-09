Sostenere sul piano economico le imprese campane colpite della crisi dovuta al Covid_19, questo l’obiettivo del bando regionale sulla misura 21 del Programma di sviluppo rurale Campania 2014 -2020, piano di soccorso economico voluto dall’Unione Europea per supportare con un contributo a forfait e una tantum le diverse realtà del settore.Regione Campania. Con il Decreto n. 193 del 17 settembre 2020 è stato emanato il bando della Tipologia 21.1.1 (Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale) del PSR Campania 2014/2020.

Come recita l’avviso sul sito della Regione, la tipologia di intervento intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell’agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell’attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt’ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni che internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell’ambito dell’agricoltura sociale erogano servizi educativi ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

La tipologia di intervento prevede l’erogazione di un bonus una tantum. L’importo della sovvenzione erogabile, una tantum, per ciascuna impresa è modulato sulla base dei seguenti criteri:

1. A) Aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione – € 7000

2. B) Aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione -€ 6500

3. C) Aziende agricole che esercitano attività sociale -€ 6500

4. D) Aziende agricole che esercitano attività didattiche – € 6000

La dotazione finanziaria è pari ad € 6.000.000,00. Per tutte le informazioni riguardanti la documentazione da presentare e il modus di invio vi invitiamo a consultare il sito www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_18-09-20.html

Il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN è fissato alle ore 16.00 del giorno 19 ottobre 2020.

a cura di Lugi De Rosa