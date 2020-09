Sorrento. Voto negato ai malati di Covid. Dopo la grande attesa e la tensione, al via questa domenica mattina il voto per le elezioni comunali, referendum e regionali. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Tra i comuni al voto per eleggere il nuovo primo cittadino c’è anche Sorrento, città nella quale crescono le lamentele per quanto riguarda il voto, che sarebbe negato ai malati di Coronavirus Covid-19. Pare che ci siano problemi sulle procedure, ma non sappiamo ancora molto al momento. Aggiorneremo quanto prima.