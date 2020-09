Sorrento, Villa Fiorentino. “Incontri di vini e sapori campani”: l’intervista esclusiva a Gaetano Milano e Raffaele Esposito.

Questa sera di venerdì 11 settembre a Sorrento, presso Villa Fiorentino, si tiene una bella iniziativa, sponsorizzata da Tre Esse e Pollio. Il padrone di casa, Gaetano Milano, ha detto a Positanonews: “Noi siamo partiti dal principio che comunque dobbiamo essere ottimisti. In effetti noi abbiamo voluto portare avanti il nostro programma che prevedeva verso settembre/ottobre questa manifestazione straordinaria che abbina gastronomia ed arte”.

“Dal 18 ci sarà un’ulteriore evoluzione all’interno della Villa – ha aggiunto -. L’artigianato, il mestiere, diventerà arte. Ci sarà una mostra dedicata alla fotografia straordinaria di Raffaele Celentano. Sarà anche l’occasione di presentare al pubblico questi nuovi spazi che abbiamo recuperato”.

“Il momento è di grande difficoltà, inutile dire quello che sta attraversando la Campania e l’Italia insieme. Il problema è che questo evento stava di anno in anno crescendo tantissimo. Quest’anno, per mantenerci nelle norme, abbiamo dovuto contenere il tutto per evitare assembramenti. Quindi rispetto alle 25/30 aziende che venivano ogni anno, abbiamo fatto una testimonianza”, ha continuato Raffaele Esposito.