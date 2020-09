Copertina

Sorrento. Vigili, pronta la denuncia dell’Anac

Un candidato contesta l'esito del concorso: preannunciati esposto all'Anticorruzione e un ricorso al Tar Giunto in ritardo all'orale, non è stato sentito dalla commissione: «Ma i colloqui erano ancora in corso»

