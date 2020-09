Sorrento, Via degli Aranci: ieri pomeriggio altro grave incidente fra due ciclomotori

Sorrento. Ci troviamo a raccontare, purtroppo, di un altro grave incidente registratosi ieri oltre quelli ai Colli Fontanelle.

In Via degli Aranci, nella città del Tasso, alle ore 14:00 circa si sono scontrati due ciclomotori. Un ragazzo era inerme a terra non dava cenni di ripresa, e l’altro, sotto chock, ha riportato anch’egli dei traumi

Tempestivo l’intervento dei soccorsi e del 118 che ha trasportato i giovani al nosocomio sorrentino.