Sorrento, un cittadino positivo al covid: “All’ospedale senza sintomi in attesa del terzo tampone”

Sorrento, riceviamo e pubblichiamo alcune dichiarazioni di un cittadino ricoverato da venti giorni all’ospedale nel reparto subintensiva. Il sorrentino, risultato positivo al covid ma asintomatico, lamenta di un’attesa snervante per l’esito dei tamponi di verifica, quando al suo posto potrebbe esserci chi ne ha davvero bisogno.

Situazione attuale: giorno 20

Sto da una settimana a riscaldare il letto in una subintensiva di un reparto COVID senza alcun sintomo, mentre al mio posto potrebbe esserci qualcuno che ne ha realmente bisogno, non voglio dire un parente stretto di chi gestisce questa situazione perchè sarebbe un sogno…

Dopo aver subito il contagio in ospedale!

La risposta al mio secondo tampone è arrivata dopo 3 giorni! POSITIVA OVVIAMENTE!

Adesso aspettiamo un altro tampone tra 4 giorni e i suoi tempi di attesa!

Chiedetemi un opinione sulla sanità campana dai!

Mandatelo a parlare con me il vostro Governatore con la mascherina!