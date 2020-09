Sorrento. Trasporto scolastico: il piano anti-Covid. Da inizio settimana, è possibile effettuare le iscrizioni per usufruire del servizio trasporto scolastico per il 2020/2021 degli alunni scuola materna, primaria e medie inferiori.

Le iscrizioni dovranno essere presentate al Comune di Sorrento all’indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.sorrento.na.it, in formato pdf. Le iscrizioni saranno accettate fino alla disponibilità dei posti sugli scuolabus. Nel caso di domande superiori numericamente ai posti disponibili sugli scuolabus, l’amministrazione comunale «si riserva di adottare gli atti conseguenti, dando in ogni caso priorità agli alunni la cui residenza sia maggiormente distante dal plesso scolastico di frequenza».

L’accesso e la frequenza al trasporto scolastico saranno adeguati all’organizzazione scolastica e potranno subire variazioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. «Pertanto, in base alle misure volte a contenera tale emergenza, la fattibilità e le ordinarie modalità di svolgimento dei servizi potranno subire modifiche per l’anno scolastico 2020/2021», spiega il Comune di Sorrento in una nota.

Fonte Metropolis