Sorrento si prepara al voto, ma è guerra a coprire i manifesti dei candidati avversari. Un comportamento censurabile

Sorrento si prepara alle elezioni comunali ma, come riporta Sorrento Press, nella città del Tasso a poche ore dall’apertura dei seggi si è verificato un episodio grave e che non può essere sottaciuto. Negli ultimi giorni a disposizione per la campagna elettorale si è scatenata una corsa ad accaparrarsi gli spazi per l’affissione dei manifesti. Quasi una gara a chi riesce ad avere più manifesti con il proprio volto che troneggiano negli spazi appositamente destinati. Non ci si fa scrupolo a coprire quelli già presenti, sia dei candidati e delle liste avverse che dei candidati magari della propria lista. Una situazione che chiaramente va al di là della sana competizione e che risulta assolutamente intollerabile e scorretta.

Spesso i manifesti invece di essere coperti vengono addirittura strappati e lasciati per terra regalando alla città di Sorrento un’immagine poco felice.