SORRENTO, Scuola Santa Maria delle Grazie: I bambini tornano in classe in sicurezza

Tra gli ultimi giorni di Settembre e i primi di Ottobre, gli alunni della Costiera e della Penisola, assieme ai loro docenti e il prezioso personale ATA, stanno tornando lentamente alla routine d’insegnamento. La scuola Santa Maria delle Grazie di Sorrento sarà tra le prossime, sia per la primaria che per la scuola dell’infanzia. Per i bambini manca ancora qualche giorno, mentre il personale ha già iniziato a preparare l’edificio all’accoglienza.

Il conservatorio ha predisposto le giuste azioni per garantire, un rientro a scuola in sicurezza, quindi è stato predisposto il test sierologico per il personale, sono stati acquistati gel e strumenti professionali per la sanificazione. Docenti e collaboratori sono stati formati e saranno premuniti di mascherina e protezioni in plexiglass.

La responsabilità, questa volta più che mai e in ogni singola situazione, è il primo strumento di cui dobbiamo servirci per uscire da questo costante timore!