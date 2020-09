Sorrento, sarà presentato questa sera il libro su Angelo Vassallo scritto dal fratello Dario e da Vincenzo Iurillo

Sorrento. Questa sera venerdì 11 settembre, nella cornice della suggestiva Fondazione Sorrento – Villa Fiorentino, sarà presentato “La verità negata”, il libro dedicato ad Angelo Vassallo. L’evento comincerà alle ore 19:00. Politico italiano nonché sindaco del comune di Pollica (Salerno), Vassallo è stato ucciso in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura.

Il libro è stato scritto da Dario Vassallo, fratello di Angelo, e Vincenzo Iurillo. Il volume sarà presentato con la giornalista Rosaria Capacchione, l’avvocato ex Pm Antonio Ingroia e Vincenzo Iurillo, giornalista e co-autore del testo. A condurre, la giornalista Ertilia Giordano.

Il testo racconta degli anni di lotta alla ricerca della giustizia e della verità e delle tante piccoli o grandi corruzioni che attanagliano il nostro Paese e il Meridione in particolare, dove i politici spesso fanno più paura dei mafiosi. Nonostante ciò viene raccontata anche un’Italia che resiste e non si arrende, svilita e spesso delusa dalle istituzioni stesse ma combattente e ferma nel portare avanti i valori per cui uomini onesti come Angelo Vassallo hanno dato la vita.