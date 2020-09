Sorrento, sale il numero dei contagi. Altri due cittadini risultati positivi al Covid-19: si tratta di una 20enne ed un 79enne

Sorrento. Continuano ad aumentare i casi di positività nella città del Tasso. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Cuomo: “L’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato che altri due cittadini sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di una ragazza di 20 anni e di un uomo di 79 anni. Entrambi sono ora in quarantena nelle loro abitazioni, insieme a congiunti e familiari, posti anche loro in isolamento ed in attesa del tampone”.