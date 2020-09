Sorrento, Pollio Supermercato: “E’ ignobile speculare sullo stato di salute delle persone”

Sorrento. Riportiamo il post del “Pollio Supermercato”, pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Chiediamo attenzione alla lettura a tutti i gentili utenti. Da quando attuare rigidi protocolli sanitari è diventata una colpa? Attenendoci alle indicazioni di professionisti competenti, abbiamo ritenuto opportuno – benché non prescritto – effettuare screening perpetuo e ciclico sul nostro personale adottando all’esito i provvedimenti necessari. Lo abbiamo fatto in piena collaborazione con le Autorità Sanitarie competenti senza sotterfugi (come altri hanno fatto e continuano a fare) per tutelare i nostri dipendenti, i nostri clienti e noi stessi. Abbiamo provveduto e provvediamo alla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti adottando procedure ben più rigide di quelle previste dalle normative vigenti.

È ignobile speculare sullo stato di salute delle persone e farne oggetto di campagna elettorale. Alleghiamo le certificazioni di quanto appena dichiarato. Grazie per l’attenzione”.