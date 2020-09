Sorrento. Oggi in Piazza Lauro donazioni di sangue per aiutare Loredana, malata oncologica. Parte la grande rete di solidarietà a Sorrento, per Loredana, malata oncologica, in cura presso l’Ospedale Santa Maria la Misericordia di Sorrento. Fino alle ore 21 di questa sera, infatti, presso la Piazza Lauro, sarà possibile donare il sangue per Loredana.

Donare il sangue è semplice: un piccolo gesto senza controindicazioni da parte del donatore ma che può contribuire a salvare una vita umana.