Sorrento, nessun incontro in piazza per i candidati sindaco. Ci saranno dirette su Facebook

In tutte le campagne elettorali, il momento finale è forse quello più intenso. La chiusura della campagna elettorale è la sintesi di un percorso, degli sforzi, della passione. E dà lo slancio per la volata finale. Questa volta, però, credo che debba prevalere il fair play.

Uno dei candidati sindaco, Marco Fiorentino, non potrà organizzare eventi conclusivi della campagna a causa del Covid che lo tiene in quarantena. E allora abbiamo deciso di terminare la campagna ad armi pari, rinunciando alla chiusura in piazza.

Ci saluteremo qui, in diretta Facebook, domani, intorno alle 22!

Amare Sorrento e rispettare tutta la propria comunità viene prima di ogni altra cosa. Buona serata amici, spero siate d’accordo con questa scelta!