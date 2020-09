Sorrento. Mercoledì 16 settembre lavori di manutenzione stradale in via Talagnano con divieto temporaneo di transito veicolare

Sorrento. Mercoledì 16 settembre 2020, dalle ore 09.00 alle ore 17. 00, in via Talagnano (nel tratto di strada compreso tra il civico 5 e l’incrocio con via Casarufolo) sarà istituito un divieto temporaneo di transito veicolare al fine di garantire l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza).

Durante le ore di tale divieto, compatibilmente con la prioritaria garanzia delle condizioni di sicurezza, la ditta incaricata dei lavori provvederà a garantire finestre temporali di circolazione veicolare – da rendere note all’utenza con la necessaria segnaletica – al fine di consentire il transito dei residenti verso le proprie abitazioni.