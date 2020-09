Sorrento. Massimo Coppola “Un risultato storico, io non voglio essere il primo, ma l’ultimo”. Il candidato sindaco Massimo Coppola che a sorpresa ha fatto il primo posto interviene in diretta su Facebook “E’ un risultato storico, ringrazio chi mi ha votato e chi non mi ha votato.. contro il sistema, ora andiamo insieme e andiamo a vincere” Nel link il discorso integrale

