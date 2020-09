Sorrento, Massimo Coppola sul Centro Anziani: “C’è bisogno di più attenzione, urge cambiamento”

Le presenze al centro anziani si sono drasticamente ridotte. Non si può giocare a carte né ballare. Perché non ci fanno fare il test, così ci tranquillizziamo e possiamo riprendere le attività? – aveva dichiarato Luigi Landolfi ad Agorà.

Le parole del Presidente del Centro Anziani non sono passate inosservate agli occhi del candidato sindaco di Sorrento, l’avvocato Massimo Coppola, che a sua volta sostiene: Ho letto con molta attenzione l’appello lanciato da Luigi Landolfi, storico presidente del Centro anziani di Sorrento. Un centro che, ricordo, è un punto di riferimento per l’intero territorio e che, a fronte di 800 iscritti, prevede circa 100 presenze abituali.

La pandemia, purtroppo, ha duramente ridotto il numero di presenze e di attività. Molto di queste purtroppo sono state sospese e con l’avvicinarsi dei mesi freddi c’è il rischio di un completo stop alle attività del centro. Purtroppo in questi mesi gli anziani sono stati completamente dimenticati dall’amministrazione – aggiunge Coppola.

Urge un cambiamento anche in tal senso, un cambiamento netto. Il nostro obiettivo è quello di permettere a queste persone di continuare a frequentare il centro senza problemi e in assoluta sicurezza. Bisogna garantire la fruizione del centro rispettando al contempo le normative anti-Covid. Garantire un servizio ai cittadini in tutta sicurezza, è questo il nostro impegno! – conclude.