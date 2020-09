Sorrento, Massimo Coppola risponde a Tonino Acampora: “Vado avanti per la mia strada”

Sorrento. Massimo Coppola risponde a Tonino Acampora, uno dei consiglieri accusati, con Emilio Moretti e Mariano Pontecorvo, di aver detto cose che qualcuno ha definito “stile Gomorra“.

Ecco la dichiarazione dell’avvocato Coppola, candidato sindaco per Sorrento:

Non è mio costume farmi trascinare in sterili polemiche elettorali, pertanto apro e chiudo una parentesi solo per puntualizzare alcune cose in riferimento all’audio contenente toni affermazioni minacciose nei miei confronti e alla storia dei presunti legami con la criminalità di alcuni candidati di una coalizione avversaria.

Per me tutto ciò che è estraneo alla campagna elettorale in questo momento è marginale. Pertanto non sono interesso ad entrare nel merito di alcuna polemica. Per me la campagna elettorale è un confronto democratico tra punti di vista differenti, in questa campagna elettorale è il confronto tra chi rappresenta la continuità e chi vuole cambiare, noi vogliamo cambiare. Il resto lo lascio al giudizio del popolo chiamato ad esprimersi con il voto.

Vado avanti per la mia strada. Sono e resto distante ed indifferente a chiunque voglia fare trascendere il dibattito su binari che non mi interessano.