Sorrento – Massa Lubrense, incidente stradale in Via Nastro Verde. Le ambulanze impiegano 30 minuti per arrivare sul posto

Sorrento – Massa Lubrense. Questa sera si è verificato un grave incidente stradale a Via Nastro Verde nel quale due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivare le ambulanze dopo ben 30 lunghi minuti. In particolare a riportare danni più importanti è stato un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato presso l’ospedale di Sorrento dove, come da prassi, è stato sottoposto a tampone per accertare l’eventuale contagio da Covid-19 e ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una frattura esposta alla caviglia ed un’arteria lievemente recisa.