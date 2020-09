Sorrento. Mario Gargiulo “Un augurio all’avvocato Maresca, responsabilità per il Covid da tutti noi candidati”

Sorrento ( Napoli ) Con un post è intervenuto il candidato sindaco Mario Gargiulo sul contagiato per coronavirus Covid-19

“Ho sentito l’avvocato Antonio Maresca al telefono, per sincerarmi delle sue condizioni. Mi ha raccontato di aver appreso la sua positività al #Covid19, attraverso un test effettuato in un laboratorio privato, e che ora è in isolamento domiciliare. Gli auguro ogni bene, sperando che la positività non venga confermata dal tampone della #ASL.

L’avvocato Maresca è uno dei candidati della squadra di Marco Fiorentino, per questo ora c’è bisogno di precauzioni ancora più stringenti per chi, come noi, sta portando avanti la campagna elettorale. Ho chiesto a tutta la mia squadra un forte senso di responsabilità, la salute dei sorrentini per noi è e sarà la priorità dei prossimi mesi. Ai candidati venuti a contatto con possibili positivi ho chiesto di provvedere IMMEDIATAMENTE a effettuare il test sierologico. Chiedo di fare lo stesso anche agli altri candidati sindaco.

Attenzione MASSIMA, occhi aperti, continuiamo a evitare ogni tipo di contatto non necessario.

Grazie e forza #Sorrento, ce la faremo 🙏”