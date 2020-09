Sorrento. Luigi Di Prisco primo degli eletti “624 volte grazie”

Sorrento ( Napoli ) . Luigi Di Prisco primo degli eletti “624 volte grazie” . Di Prisco candidato con Massimo Coppola candidato sindaco è stato il primo degli eletti. Un risultato notevole per il consigliere delegato all’ambiente che è riuscito ad ottenere la Bandiera Blu per la Città del Tasso

Intendo rivolgere un sentito GRAZIE a tutti i cittadini che mi hanno consentito di essere il primo eletto a Sorrento.

Il dato di 624 preferenze che esce dalle urne (e mi vede quasi doppiare il secondo degli eletti) è un risultato che premia il mio impegno incessante di questi anni.

Questo è sottolineato da un dato: sono uno dei pochi amministratori uscenti ad aver notevolmente aumentato il proprio consenso elettorale, mentre altri sono usciti estremamente ridimensionati se non totalmente bocciati dai cittadini.

È stata una campagna elettorale dura, sia per il periodo storico complicato, sia perchè per una legittima scelta politica mi sono trovato tanti fucili puntati addosso.

Ma come abbiamo sempre detto agli attacchi abbiamo risposto con l’Amore per Sorrento, al chiacchiericcio con idee per la nostra Città.

E il risultato è sotto gli occhi di tutti, la risposta alle offese è stata data dai sorrentini nel segreto del’urna.

Una risposta che conferma la bontà della mia scelta politica e che ci proietta verso il ballottaggio con la convinzione di essere l’alternativa che la città aspettava da tempo.

Guardiamo avanti, c’è tanto da fare.