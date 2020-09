Sorrento, la vita in Piazza Lauro continua tra relax e serenità. Anche da Valestra

Sorrento. La vita in Piazza Angelina Lauro prosegue nella totale serenità. Non manca il flusso di persone, sia residenti che turisti, che non vogliono rinunciare a del tempo di relax in uno dei luoghi più belli della città, perla della Costiera.

Ad aiutare, anche l’ottimo clima settembrino, ancora molto caldo. Per accogliere al meglio i propri clienti, Valestra, storica cremeria della piazza, ha anche posizionato dei tavoli fuori al proprio bar. Gli ultimi spiacevoli avvenimenti non hanno fermato la movida di Piazza Lauro.