Sorrento. La presentazione in diretta del libro “La verità negata”, scritto da Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo. Questa sera di venerdì 11 settembre 2020, a partire dalle ore 19.00, nella splendida cornice della suggestiva Fondazione Sorrento – Villa Fiorentino, si è tenuta la presentazione del libro dedicato ad Angelo Vassallo, politico italiano nonché sindaco del Comune di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura. Il libro, dal titolo di “La verità negata” è stato scritto da Dario Vassallo, fratello dello stesso Angelo, e Vincenzo Iurillo.

La presentazione, alla quale hanno preso parte la giornalista Rosaria Capacchione, l’avvocato ex Pm Antonio Ingroia e Vincenzo Iurillo, giornalista e co-autore del testo, è stato seguito in diretta da Positanonews.