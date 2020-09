Sorrento, istituzione divieto di sosta in Vico Sant’Aniello

Sorrento. A seguito della richiesta della segreteria della scuola S. M. della Pietà a firma del sig. Andrea Casa, diretta ad ottenere idoneo provvedimento temporaneo di circolazione e di sosta all’ingresso dei locali scolastici di vico Sant’Aniello a causa delle nuove norme anti-covid poste in essere dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Sanità viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in vico Sant’Aniello nel tratto di strada compreso tra via S. M. della Pietà e l’ingresso della palestra “Open”. Il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli durerà per l’intero anno scolastico dalle ore 07:45 alle ore 16:00 dei giorni feriali (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza).