Sorrento in piena campagna elettorale, Mario Gargiulo: “Gli altri pensano solo a vincere”

Manca una settimana al voto e non ci fermiamo. Questa è una campagna difficile, impegnativa, i cittadini sorrentini hanno bisogno di essere ascoltati e lo capisco. Per questo abbiamo impostato il nostro percorso sull’ascolto e la condivisione – queste le parole del candidato sindaco di Sorrento Mario Gargiulo. Passata la paura per il contagio in seguito al tampone risultato positivo al candidato sindaco Marco Fiorentino, si riaccende la campagna elettorale nella Città del Tasso.

Siamo partiti aprendo alle proposte di tutte le parti sociali, abbiamo costruito un programma di idee e valori, ora passiamo alla fase ancora più concreta – prosegue Gargiulo in un post sui social. Nell’ultima settimana proporremo i nostri progetti concreti, a buona pace di chi invece sta facendo annunci vuoti senza verificarne la fattibilità e l’impatto sui cittadini. Si dicono in vantaggio, pensano solo ad “andare a vincere”. Beati loro, noi le energie le stiamo usando per immaginare una Sorrento nuova, pronta ad affrontare la crisi e a reinventarsi, per tornare più grande di prima.