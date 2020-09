Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo: “Stiamo identificando le persone venute a contatto con i positivi”

Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo:

“Vi informo che il dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud sta lavorando sull’identificazione delle persone venute a contatto nei giorni scorsi, a Sorrento, con i pazienti risultati positivi al tampone per il Covid-19.

Vista la recrudescenza dei casi in queste ultime ore, nella nostra città, e in attesa della mappatura delle autorità sanitarie, è fatta raccomandazione a chiunque abbia avuto rapporti con soggetti risultati positivi, nei 14 giorni antecedenti alla data di oggi, di contattare la Asl al fine di sottoporsi a test sierologico e/o al tampone, e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e dell’incolumità dei propri parenti e conoscenti e dell’intera collettività”.