Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo: “Abbiamo raggiunto risultati importanti”

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo lascia alcune dichiarazioni sul suo profilo Facebook.

Risanare, riqualificare, preservare.

L’impegno della nostra amministrazione, anche sul fronte ambientale, è stato caratterizzato da iniziative e progetti che ci hanno permesso di raggiungere importati risultati. Uno su tutti, la Bandiera Blu, assegnata per il terzo anno consecutivo. Un riconoscimento che deve essere da stimolo per tutte le attività turistiche a tenere duro, nonostante la crisi in atto del comparto, per offrire ai visitatori servizi sempre migliori e continuare ad utilizzare anche la risorsa mare come una delle principali attrattive della destinazione Sorrento. Di qui le ordinanze plastic free, le due campagne nazionali contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette promosse sia con la trasmissione Striscia la notizia che con Marevivo e British American Tobacco Italia. E poi le operazioni di rimboschimento avviate alla Pineta Le Tore, l’anagrafe arborea comunale, la Festa dell’Albero, il miglioramento dell’affidabilità della rete elettrica con la demolizione di 60 chilometri di elettrodotti attuato con Terna ed i programmi di sensibilizzazione sul risparmio idrico avviati con Gori. Abbiamo tentato, insomma, di creare una responsabilità individuale e comunitaria per diventare, come ha ammonito Papa Francesco dell’udienza di oggi, custodi e non nemici dell’ambiente.