Sorrento. Il sindaco Cuomo mette in guardia su segnalazioni infondate di altri cittadini positivi al Covid-19

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo, attraverso la sua pagina Facebook, comunica: “Mi giungono, da più parti, segnalazioni su improbabili ed infondati casi di altri cittadini positivi al Covid-19. L’ho detto e lo ribadisco ancora una volta. Come avvenuto dall’inizio della pandemia, in accordo con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, abbiamo puntualmente informato su ogni episodio legato al coronavirus che interessa Sorrento.

Lo continueremo a fare, attraverso i nostri canali di comunicazione, contemperando il rispetto delle privacy e l’interesse per la sicurezza della nostra comunità”.