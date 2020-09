Sorrento, il sindaco Cuomo: “Due nuovi positivi al Covid-19”

Sorrento. Due nuovi casi di positività al Covid-19. Lo riporta sui social il sindaco Giuseppe Cuomo. Ecco il post di Facebook.

Due cittadini di Sorrento, di 65 e 31 anni, sono risultati positivi al Covid-19.

Entrambi sono in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute.

I risultati dei tamponi sono stati resi noti stamattina dalla Asl.

In particolare, uno dei due casi è stato trovato positivo ad un controllo all’aeroporto di Capodichino, a Napoli.