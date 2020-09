Sorrento. Il messaggio di Rosario Fiorentino a Paolo Esposito del Caruso “Riprenditi presto ti aspettiamo per il caffè”. Un messaggio che noi di Positanonews riprendiamo con forza e con il cuore, Paolo Esposito è un signore del turismo, uomo buono e disponibile per la Città che ama e vorrebbe veder risorgere. Forza Paolo

Ecco il messaggio di Rosario che condividiamo

Sono settimane che non ci vediamo .Ci rattrista sapere che non stai bene. Caro Paolo ti auguro con tutto il ❤️ di riprenderti . Di poter sorseggiare un caffè e parlare della nostra città . Tu sei un grande professionista del turismo e della ristorazione. Sei una persona perbene ed un instancabile operatore della ristorazione. Rivederti da gioia. Parlare con te e come aprire un inciclopedia della ristorazione . Ti aspetto anzi ti aspettiamo per quel caffè la mattina . Sei un amico .Un amico semplice e schietto un buon uomo