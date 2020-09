Sorrento. Il candidato sindaco Marco Fiorentino positivo al Coronavirus Covid-19 “Mi sento bene”

Sorrento ( Napoli ) Con grande spirito di responsabilità il candidato sindaco Marco Fiorentino comunica la sua positivià al Coronavirus Covid-19

Questa mattina ho ricevuto il risultato del tampone che per prudenza avevo deciso di fare, nonostante l’esito negativo del test sierologico, ed è positivo. Non ho alcun sintomo, mi sento bene. Come sapete, per senso di responsabilità, avevo scelto già da alcuni giorni ormai di rispettare volontariamente la quarantena. Non si può abbassare la guardia, purtroppo il rischio contagio è alto. Non mi demoralizzo, al contrario, è uno stimolo ad andare avanti. Continuerò a lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra Sorrento, come ormai faccio ogni giorno da molti anni a questa parte. Vi tengo aggiornati.

Onore e merito per la trasparenza e responsabilità, auguriamo pronta e sana guarigione da tutta la redazione di Positanonews al candidato sindaco Marco Fiorentino