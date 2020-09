Sorrento, il 3 settembre il programma e le liste di Massimo Coppola al Circolo dei Forestieri

Sorrento. Giovedì 3 settembre alle ore 19 il candidato Sindaco Massimo Coppola presenterà ufficialmente il programma elettorale e le persone che compongono le quattro liste collegate alla sua candidatura: “Sorrento Adesso”, “Nuova Sorrento”, “Viviamo Sorrento” e il “Pd”. A due settimane dall’apertura delle due sedi del comitato elettorale e dall’avvio della campagna elettorale, la squadra capitanata da Massimo Coppola rende pubbliche le sue proposte per Sorrento in un confronto aperto in vista delle prossime elezioni amministrative previste per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

«È una sfida avvincente che affronto grazie al sostegno di 4 liste di donne e uomini provenienti dalla società civile, uniti dal desiderio di contribuire al cambiamento di cui la città ha bisogno e sulla base di un programma condiviso con tutte le forze della coalizione – dichiara Massimo Coppola – Abbiamo un’opportunità storica, quella di sostituire un sistema di potere e di interessi di parte con un’amministrazione che metta il cittadino e i suoi bisogni al centro della sua azione politica».

La conferenza stampa aperta a sostenitori e cittadini si terrà presso il Circolo dei Forestieri, nel rispetto delle misure cautelative anti Covid-19.