Sorrento. I risultati delle preferenze, tracollo della De Angelis con Gargiulo e boom di Di Prisco con Coppola. Fra i dati più significativi c’è l’inaspettato tracollo di Maria Teresa De Angelis , assessore dell’amministrazione di Giuseppe Cuomo , che perde più di 500 preferenze rispetto alle scorse elezioni , meno di 200 rispetto alle quasi 700, forse anche per la mancanza del voto di coppia, che in passato ha sempre penalizzato i maschietti, mentre è andato benissimo Luigi Di Prisco che è stato consigliere all’ambiente ed è Presidente del Consiglio . Massimo Coppola ha avuto un exploit contro le previsioni che lo vedevano secondo dietro Mario Gargiulo e si presenta al ballottaggio con il 40%, per entrambi sarà dura convincere i propri ad altre due settimane di battaglia . Ora ci si prepara al ballottaggio e Marco Fiorentino, come pure abbiamo scritto su Positanonews, potrebbe essere l’ago della bilancia.

Foto 3 di 6