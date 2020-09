Sorrento. Guasto improvviso, mancanze d’acqua in corso: ripristino a partire dalle ore 22

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SORRENTO:

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, VIA DELLA ROTONDA, VIA DEL MARE, VIA ARIGLIOLA, PIAZZA FRANCESCO SAVERIO GARGIULO, VIALE ENRICO CARUSO, VIA CAMPITIELLO, VIA DEGLI ARCHI, VIA SAN NICOLA, VIA SAN CESAREO, PIAZZA ANTICHE MURA, CORSO ITALIA, VIA A.PARSANO, VIALE MONTARIELLO, VIA DELL’ACCADEMIA, VIA ANIELLO CALIFANO, VIA LUIGI DE MAIO, VIA BERARDINA DONNORSO, VIA SANT’ANTONIO, PIAZZA SANT’ANTONINO, PIAZZA ANGELINA LAURO, VICO I FUORO, VICO II FUORO, VIA FUORIMURA, VIA BERNARDINO ROTA, VIA MARINA GRANDE, PIAZZA DELLA VITTORIA, RAMPA I MARINA PICCOLA, VICO II BERNARDINO ROTA, VICO SANTA LUCIA, VIA SAN RENATO, VIA SOPRA LE MURA, VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, VIA SORELLE DE GENNARO, VIA PRIVATA RUBINACCI, LARGO SEDIL DOMINOVA, VICO I BERNARDINO ROTA, VIA MARZIALE, VIA SANT’ANTONINO, VIA TORQUATO TASSO, VIA ATIGLIANA, VIA SAN PAOLO, LARGO PARSANO VECCHIO, PIAZZA TORQUATO TASSO, TRAVERSA DI VIA SAN RENATO, VICO III FUORO, VIA CAPO, VIA VITTORIO VENETO, VIA SANTA MARIA DELLA PIETA’, RAMPA II MARINA PICCOLA, VIA CORREALE, VIA SAN FRANCESCO, VIALE NIZZA, PIAZZA ANDREA VENIERO, PIAZZA GIOVANNI BATTISTA DE CURTIS, VICO SANT’ANIELLO, VICO SAN CESAREO, VIA ANTONINO SERSALE, VIA BARTOLOMEO CAPASSO, VIA DEGLI ARANCI, VIA MARINA PICCOLA, VIA SANTA LUCIA, VIA FUORO, TRAVERSA DI VIA CASOLA, VICO III BERNARDINO ROTA, DIRAMAZIONE VICOLI ROTA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:00 di domenica 13 settembre 2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.