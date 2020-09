Sorrento Futsal, il bomber Marcello torna in rossonero

I suoi gol hanno trascinato il Sorrento Futsal in due delle stagioni più entusiasmanti ed ora è pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Marcello Cacace vestirà la casacca rossonera per la stagione 2020/2021.“Sono felicissimo! – dice l’universale classe ‘85 – ritrovo un ambiente in cui mi sono sempre sentito a mio agio e che mi ha permesso di far bene. Per non parlare dei “senatori” della squadra, grandi amici anche loro. Praticamente sono a casa! Pur nascendo come giocatore di calcio, amo il calcetto ed ho sempre approcciato a questo sport con la massima umiltà. Quest’anno, con il nuovo mister e i nuovi compagni di squadra, c’è tanto di nuovo da poter imparare, li osservo attentamente per poter migliorare e dare il mio contributo con quanti più goal possibili”.