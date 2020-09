Sorrento. Francesco Gargiulo”Contento della campagna elettorale “

Sono contento di come è andata la campagna elettorale perché abbiamo portato all’attenzione della politica argomenti sempre mai considerati come il recupero degli spazi pubblici, la realizzazione di nuove case, i parchi per i nostri amici a quattro zampe e molti altri.

Chi ha deciso di darci il voto lo ha fatto in piena libertà e autonomia, senza promesse di tornaconti personali e fuori dalle logiche di palazzo.

Vediamo cosa succederà adesso. Ma una cosa sembra sicura, qualcuno dovrà trovarsi un lavoro perché il palazzo non potrà sostenerli più.

Per quanto mi riguarda, il mio impegno politico e civile esce rafforzato e continuerà nel nome di Sorrento.

Francesco Gargiulo